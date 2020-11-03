Україні у середу прогнозують до +17° і без дощів

В Україні у середу, 4 листопада, вночі та вранці туман, у західних областях місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 7-12°, на півдні та сході 13-17°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«4 листопада хмарно з проясненнями. У західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. На більшій частині території країни вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у південній частині - північно-східний, 7-12 м/с», - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 7-12°, у південних та східних областях 13-17°.

Читайте також: Жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці туман. Температура вночі у столиці 3-5° тепла, вдень 9-11°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

Впродовж 5-6 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається хмарна з проясненнями погода. Без опадів; 5 листопада у західних областях вночі помірний, вдень невеликий дощ, у північних областях вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура 5 листопада вночі 2-7° тепла, у північних областях від 4° тепла до 1° морозу; вдень у західних та північних областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°, на півдні країни до 15°; 6 листопада вночі від 4° тепла до 1° морозу, на півдні країни 2-7° тепла, вдень 4-9°, у південній частині та на Закарпатті 6-11°.

У столичному регіоні 5-6 листопада без опадів, лише вдень 5 листопада місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

Також 7-8 листопада в Україні збережеться суха погода. Температура вночі становитиме 1-7° тепла, вдень 7-13°; у Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

Без опадів у ці дні буде і в Києві. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

Фото: Євген Котенко, Укрінформ