На Житомирщині автомобіль зніс газопровід, через що 2349 споживачів лишилися без газу

Вночі у Коростені на Житомирщині автомобіль в’їхав у газопровід та зніс його, у результаті чого без газу залишилися 2349 споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АТ «Житомиргаз» у Фейсбуці.

«Близько першої години ночі на аварійно-диспетчерську службу Коростенського відділення АТ «Житомиргаз» надійшов виклик про аварійну ситуацію за адресою м. Коростень вул. Сосновського 72. На місці події співробітники побачили, що автомобіль в’їхав в газопровід середнього тиску діаметром 159 мм та зніс його», - йдеться у повідомленні.

Працівники аварійно-диспетчерської служби перекрили газопровід та припинили газопостачання для частини Коростеня та 4 сіл.

Загалом без газопостачання залишилися 2349 споживачів.

Наразі фахівці проводять роботи із заміни аварійної ділянки газопроводу, аби відновити газопостачання.