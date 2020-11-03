На Полтавщині прокурор із дружиною і дитиною загинули при зіткненні Lexus із вантажівкою
Про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася 2 листопада близько 19.00, повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.
«За попередньою інформацією, автомобіль Lexus під керуванням водія, 1990 року народження, мешканця міста Суми, зіткнувся з автомобілем «DAF» з напівпричепом «КRONE», під керуванням водія, 1984 року народження, мешканця Донецької області», - зазначили в поліції.
Внаслідок ДТП загинули водій автомобіля Lexus та його два пасажири – жінка, 1991 року народження та малолітня дитина, 2017 року народження. Водій автомобіля «DAF» доставлений до місцевої лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП. Триває досудове розслідування.
Сумська обласна прокуратура висловила співчуття з приводу загибелі в ДТП прокурора Сумської місцевої прокуратури Олександра Вольченка, його дружини та доньки.
Зазначається, що в органах прокуратури Вольченко працював 7 років, був висококваліфікованим та професійним прокурором і справжнім товаришем.