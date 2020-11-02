У Херсоні пустили тепло у школи, садочки та лікарні

У Херсоні розпочали опалювальний сезон для об’єктів соціальної сфери.

Про це на засіданні виконкому міської ради 2 листопада повідомив міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

«З сьогоднішнього дня починаємо опалення соціальної сфери – школи, садочки, лікарні», - повідомив Миколаєнко.

Як зазначає офіційний сайт Херсонської міської ради, з 2 листопада, відповідно до розпорядження міського голови, розпочинається опалювальний сезон для об'єктів соціальної сфери, опалення яких здійснюється від індивідуальних джерел, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, які мають на балансі котельні, що забезпечують об'єкти соціальної сфери міста теплом.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні 30 жовтня 2020 року на акцію протесту вийшли працівники Херсонтеплоенерго, які не отримують заробітну платню з травня.