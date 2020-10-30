Районні ТВК Одеси саботують приймання документації від ДВК - поліція

Керівники та члени районних ТВК саботують приймання та перевірку виборчої документації, яку надають ДВК, що суперечить прийнятій ними присязі про виконання посадових обов'язків.

Про це заявив на брифінгу очільник Одеського ГУ Нацполіції Олег Бех, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі в Одесі фактично саботується робота районних територіальних виборчих комісій, які не приймають або затягують приймання та перевірку виборчої документації, яку надають дільничні виборчі комісії. Хочу попередити всіх голів та членів комісій про те, що це суперечить прийнятій присязі. Вони мають виконувати відповідні обов'язки щодо організації та своєчасного завершення підбиття підсумків голосування", - зазначив Бех.

Водночас очільник ГУ НПУ в Одеській області зауважив, що це стосується Малиновської, Приморської, Київської та Суворовської районних ТВК, де фактично "стоїть робота" із встановлення результатів голосування в Одесі.

Генерал Бех додав: "Правоохоронці не можуть втручатися у дільність цих комісій, однак будемо вживати законних заходів реагування з приводу ухвалених рішень".

Він нагадав, що затягування процесу підбиття підсумків виборів призводить до погіршення стану здоров'я представників ДВК, які по 15-17 годин стоять у чергах у приміщеннях ройонних ТВК. Одним із трагічних наслідків цього став факт смерті 28 жовтня одного із членів ДВК, що довго очікував прийняття виборчої документації.

Також поліція припинила переміщення до районних ТВК із сотень виборчих дільниць міста бюлетенів та іншої документації транспортними засобами організацій, які не є суб'єктами виборчого процесу.

Генерал Бех уточнив, що станом на 30 жовтня поліцією зареєстровано 1 067 повідомлень про підкуп виборців, фальсифікації виборчих документів тощо. До ЄРДР внесено відомості по 84 випадках правопорушень, у тому числі 54, пов'язані з ігноруванням норм виборчого законодавства.

Як повідомлялося, наразі в Одесі опрацьовано документацію з 276 дільничних виборчих комісій, тобто 75,8% від загальної кількості - 340.

Поліцейські відкрили два провадження за ознаками ч.3 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права, участі в роботі виборчої комісії) та ч.2 ст.158-2 Незаконне знищення або пошкодження виборчої документації) Кримінального кодексу України.