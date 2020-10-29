Суворовську ТВК в Одесі «мінували» та залишали без світла

Пізно ввечері 28 жовтня хтось вимкнув електроосвітлення в будівлі Суворовської районної територіальної виборчої комісії, внаслідок чого ТВК протягом двох годин не могла працювати, а сьогодні, 29 жовтня, анонім "замінував" приміщення. Але кінологи й вибухотехніки не виявили вибухівки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції області.

"До поліції надійшло повідомлення від невідомої громадянки про те, що заклад, розташований на проспекті Добровольського і в якому наразі перебуває територіальна виборча комісія, заміновано. На місці події працювали слідчо-оперативна група відділу поліції, вибухотехніки та кінологи... У будівлі та на прилеглій території вибухових пристроїв і речовин не виявлено. ТВК працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

У відділі комунікацій поліції додали, що зараз встановлюють, хто і з якою метою телефонував для надання хибної інформації.

Своєю чергою, пресслужба облуправління ДСНС повідомила, що о 23 год. 36 хв. 28 жовтня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про відключення електропостачання в цій же адмінбудівлі. Рятувальники встановили в залі засідань ТВК мобільну установку «PELI 6440» й о 01 год. 37 хв поновили в будівлі освітлення.

Варто зазначити, що якраз перед вимкненням на дві години освітлення в будівлі ТВК група спостерігачів від деяких партій затіяла штовханину, намагаючись перешкодити перерахунку голосів виборців.

Як повідомлялося, Кароліно-Бугазька сільська ТВК Білгород-Дністровського району не оприлюднила протокол про результати голосування на двох дільницях. Однак це не завадило під час оголошеної "технічної перерви в роботі ТВК" провести в об'єднаній територіальній громаді, до складу якої входять смт Затока і с. Кароліно-Бугаз, першу сесію місцевої ради й обрати сільського голову та депутатів. Про це повідомила пресслужба Громадянської мережі ОПОРА в Одеській області.

Фото: od.npu.gov.ua