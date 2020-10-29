Суворовську ТВК в Одесі «мінували» та залишали без світла
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції області.
"До поліції надійшло повідомлення від невідомої громадянки про те, що заклад, розташований на проспекті Добровольського і в якому наразі перебуває територіальна виборча комісія, заміновано. На місці події працювали слідчо-оперативна група відділу поліції, вибухотехніки та кінологи... У будівлі та на прилеглій території вибухових пристроїв і речовин не виявлено. ТВК працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
У відділі комунікацій поліції додали, що зараз встановлюють, хто і з якою метою телефонував для надання хибної інформації.
Своєю чергою, пресслужба облуправління ДСНС повідомила, що о 23 год. 36 хв. 28 жовтня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про відключення електропостачання в цій же адмінбудівлі. Рятувальники встановили в залі засідань ТВК мобільну установку «PELI 6440» й о 01 год. 37 хв поновили в будівлі освітлення.
Варто зазначити, що якраз перед вимкненням на дві години освітлення в будівлі ТВК група спостерігачів від деяких партій затіяла штовханину, намагаючись перешкодити перерахунку голосів виборців.
Як повідомлялося, Кароліно-Бугазька сільська ТВК Білгород-Дністровського району не оприлюднила протокол про результати голосування на двох дільницях. Однак це не завадило під час оголошеної "технічної перерви в роботі ТВК" провести в об'єднаній територіальній громаді, до складу якої входять смт Затока і с. Кароліно-Бугаз, першу сесію місцевої ради й обрати сільського голову та депутатів. Про це повідомила пресслужба Громадянської мережі ОПОРА в Одеській області.
Фото: od.npu.gov.ua