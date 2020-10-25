Поліція перевіряє інформацію про «мінування» чотирьох одеських виборчих дільниць

Співробітники Приморського відділу поліції Одеси спільно із фахівцями-вибухотехніками та рятувальниками ДСНС здійснюють перевірку повідомлень про замінування 4-х приміщень виборчих дільниць міста.

Як повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції, поліція перевіряє інформацію про замінування виборчих дільниць в Одесі, про що надійшли повідомлення на спецлінію 102 о 15 год. 30 хв. "На трьох виборчих дільницях на вулиці Академічній, Гагаріна та Маразліївській працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та кінологи - перевіряють дільниці на наявність вибухонебезпечних пристроїв чи речовин", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що о 16 год. 10 хв. також надійшли повідомлення про загрозу вибуху на виборчій дільниці, розміщеній на вулиці Фонтанська дорога. Для перевірки на місце події скеровано слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції, вибухотехніків, кінологів та працівників служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогоднішнє повідомлення про замінування приміщення виборчої дільниці у середній школі №121 на вул. Льва Толстого в Одесі при перевірці не підтвердилось.

Як повідомлялося, 25 жовтня 2020 року в Україні проходять місцеві вибори.