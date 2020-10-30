Під Кривим Рогом відновили колії на ділянці, де зійшов з рейок вантажний поїзд

Залізничники відновили колії на ділянці під Кривим Рогом, де зійшли 14 вагонів вантажного поїзда.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко у Фейсбуці.

«Залізничники завершили ремонтні роботи на аварійній ділянці колій у Кривому Розі. Рух залізничного транспорту відновлено», - написав Бондаренко.

Він додав, що демонтаж вагонів та вивезення вугілля продовжується.

Як повідомлялося, 28 жовтня о 4.10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Внаслідок події люди не постраждали.

Розслідування даного факту ведеться в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Начальник Криворізької дистанції колії регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» Дмитро Харківський сказав кореспонденту Укрінформу, що на усунення наслідків аварії піде більше доби.

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Цього ж дня поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив залізничну колію поблизу м. Кривий Ріг, що могло спричинити сходження вагонів вантажного потягу.