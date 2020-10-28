У Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг

У місті Кривий Ріг на Дніпропетровщини під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Фейсбуці.

«28 жовтня о 4.10 на околиці міста Кривий Ріг Дніпропетровської області під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 14 вагонів. Внаслідок події люди не постраждали», - йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

За попередніми даними, аварія сталася внаслідок роз’єднання зчеплення між вагонами. Зараз вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження, поінформували в поліції.

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Також поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки на місці аварії.