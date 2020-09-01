На Житомирщині розпочали розслідування за фактом вибуху на залізниці

На Житомирщині розпочали досудове розслідування за фактом скоєння теракту на залізничній колії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прокуратуру Житомирської області.

«За процесуального керівництва прокуратури Житомирської області Управлінням СБУ в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння терористичного акту на залізничній колії у Коростенському районі (ч. 1 ст. 258 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 31 серпня близько 14:35 стався вибух на залізничному перегоні Сокорики - Бехи у Коростенському районі. Неподалік місця вибуху залізничною колією рухався вантажний потяг за маршрутом «Барбари (Республіка Білорусь) – Коростень», який перевозив паливно-мастильні матеріали. Внаслідок інциденту потяг не зійшов із рейок, потерпілих немає.

Зазначається, що наразі проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються обставини скоєння злочину та причетні до нього особи. Із місця події вилучені пластикові уламки, проводи, частина пошкодженої рейки для проведення відповідних експертиз.

Як повідомляв Укрінформ, рух залізничною колією, яка напередодні була пошкоджена внаслідок вибуху, відновлений.