На Житомирщині відновили рух залізничною колією, де стався вибух

На Житомирщині відновили рух залізничною колією, де стався вибух

Укрінформ
На Житомирщині відновили рух залізничною колією, яка напередодні була пошкоджена внаслідок вибуху.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Станом на ранок рух залізничними коліями відновлений», - йдеться у повідомленні.

За словами Бунечка, кримінальна справа, відкрита через інцидент, перебуває на особистому контролі керівників правоохоронних відомств та розслідується за ч.1 ст.258 Кримінального Кодексу України як терористичний акт.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 серпня, на перегоні «Сокорики - Бехи» під час руху вантажного потяга «Барбари – Коростень», який транспортував з Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Постраждалих немає.

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