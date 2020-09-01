На Житомирщині відновили рух залізничною колією, де стався вибух

На Житомирщині відновили рух залізничною колією, яка напередодні була пошкоджена внаслідок вибуху.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Станом на ранок рух залізничними коліями відновлений», - йдеться у повідомленні.

За словами Бунечка, кримінальна справа, відкрита через інцидент, перебуває на особистому контролі керівників правоохоронних відомств та розслідується за ч.1 ст.258 Кримінального Кодексу України як терористичний акт.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 31 серпня, на перегоні «Сокорики - Бехи» під час руху вантажного потяга «Барбари – Коростень», який транспортував з Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Постраждалих немає.