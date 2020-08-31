СБУ розслідує спробу підриву потяга з бензином на Житомирщині

Слідчі Управління СБУ в Житомирській області почали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ.

«На перегоні «Сокорики - Бехи» під час руху потяга, який транспортував з Білорусі 64 вагони із бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає», - йдеться у повідомленні.

На місці пригоди працює спільна слідчо-оперативна група управлінь СБУ та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухотехнічної служби.

Обставини злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

СБУ просить усіх можливих свідків терористичного акту на умовах конфіденційності повідомити будь-яку важливу для слідства інформацію.