На Хмельниччині намагалися викрасти примірник протоколу про підрахунок голосів виборців

Слідчі поліції Хмельницької області відкрили кримінальне провадження за спробу члена ТВК приховати протокол.

Про це інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області, передає Укрінформ.

«28 жовтня близько 13:05 до поліції надійшло повідомлення про те, що в м. Кам’янці-Подільському член міської територіальної виборчої комісії Кам’янець-Подільського району має намір викрасти виборчу документацію. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Кам’янець-Подільського відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що 63-річна місцева жителька, яка є членом територіальної виборчої комісії, мала намір викрасти 2-й примірник протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів Хмельницької обласної ради у територіальному виборчому окрузі № 7.

Уточнюється, що жінка непомітно приховала документ під одягом, а потім переклала у свій робочий стіл.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 158-3 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму).

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Відповідно до санкції частини 3 цієї статті викрадення, пошкодження, приховування чи знищення протоколу про підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу на виборах караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Проводиться досудове розслідування.

Як повідомлялося, вибори до місцевих рад відбулися 25 жовтня.