На Миколаївщині бракує медиків, диспетчерів та водіїв «швидких»

На Миколаївщині для надання допомоги хворим на коронавірус не вистачає близько 200 фахівців, зокрема, це медичні працівники, диспетчери та водіїв швидких допомог.

Про це на онлайн-брифінгу 29 жовтня заявив заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Олег Бабін, передає кореспондент Укрінформу.

«На Миколаївщині для надання допомоги хворим на коронавірус визначено 17 лікарняних закладів. Наразі їм не вистачає понад 100 лікарів та медсестер. Крім того, миколаївському обласному Центру екстреної медичної допомоги на тимчасову роботу потрібно 50 медиків, 12 диспетчерів та 25 водіїв», - сказав Бабін.

За його словами, наразі проводиться робота по залученню волонтерів, а також людей пенсійного віку, які б могли допомогти медикам.

Станом на 10:00 29 жовтня в Миколаївській області виявлено 290 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 9357 підтверджених хворих, з них працівників закладів охорони здоров’я – 458.

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, із них за добу – 7 342.