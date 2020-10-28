У Житомирі з'явилася Алея пам’яті загиблих на Донбасі жінок
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла співзасновниця та керівник соціального відділу громадської організації «Жіночий ветеранський рух» Юлія Кіріллова.
«Ми сьогодні висадили 16 декоративних яблунь Недзведського в пам’ять про жінок, які загинули на Сході України. Це жінки-військовослужбовці, добровольці, які захищали нашу Батьківщину і загинули», - розповіла Кіріллова.
Вона додала, що алею висадили біля Дому ветерана.
Житомир став п’ятим містом, де з’явилася Алея пам’яті загиблих жінок у ході військового конфлікту на Донбасі, після Краматорська, Києва, Львова і Черкас.
До кінця року таку алею планують висадити й у місті Бровари на Київщині.
Зокрема, на Донбасі загинула 24-річна медсестра із Житомирщини Сабіна Галицька, яка служила в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.
Фото надала Юлія Толмачова