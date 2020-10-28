У Житомирі з'явилася Алея пам’яті загиблих на Донбасі жінок

Житомир став п’ятим містом, де висадили Алею пам’яті жінок, які загинули у ході військового конфлікту на Донбасі.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла співзасновниця та керівник соціального відділу громадської організації «Жіночий ветеранський рух» Юлія Кіріллова.

«Ми сьогодні висадили 16 декоративних яблунь Недзведського в пам’ять про жінок, які загинули на Сході України. Це жінки-військовослужбовці, добровольці, які захищали нашу Батьківщину і загинули», - розповіла Кіріллова.

Вона додала, що алею висадили біля Дому ветерана.

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Житомир став п’ятим містом, де з’явилася Алея пам’яті загиблих жінок у ході військового конфлікту на Донбасі, після Краматорська, Києва, Львова і Черкас.

До кінця року таку алею планують висадити й у місті Бровари на Київщині.

Зокрема, на Донбасі загинула 24-річна медсестра із Житомирщини Сабіна Галицька, яка служила в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Фото надала Юлія Толмачова