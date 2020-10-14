У Дніпрі до Дня захисника встановили стелу з іменами загиблих на Донбасі бійців

На Алеї пам’яті у Дніпрі з’явилася нова стела з іменами та портретами 30 українських військових, які загинули в зоні АТО/ООС на Донбасі.

Вклонитися подвигу героїв прийшли рідні та побратими загиблих, представники обласної влади, небайдужі мешканці міста, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Сьогодні, у День захисника України, ми згадуємо героїв, які не повернулися додому з війни. Вони віддали життя, відстоюючи незалежність Батьківщини, мир для кожного з нас. Імена бійців увіковічені на Алеї пам’яті у Дніпрі. На жаль, кількість загиблих зростає, тому тут встановили нову стелу – на згадку про 30 полеглих хлопців. Вклоняємося перед їхнім подвигом та подвигом кожного оборонця України", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

У Дніпрі на Алеї пам`яті встановили нову стелу з іменами загиблих бійців АТО/ООС / Фото: Микола М'якшиков. Укрінформ

Загалом на Алеї пам’яті у Дніпрі – 17 стел. На них – імена загиблих героїв Революції гідності та бійців АТО/ООС.

Окрім того, у середу Біля Музею АТО у Дніпрі військовий оркестр заграв композиції з нового альбому "Пісні, народжені в АТО", повідомляє сайт телеканалу "Відкритий".

"З огляду на складну епідеміологічну ситуацію в країні було скасовано п'ятий щорічний однойменний фестиваль, проте це не стало на заваді для презентації нового альбому, до якого увійшли 87 композицій. Всі вони були написані у 2019-2020 роках і розповідають про нелегку долю військовослужбовців, які ризикуючи своїм життям день у день захищають кордони держави", - наголошується у повідомленні.

До військового оркестру "Схід" також долучилися учасники першого волонтерського хору, які виконали кілька пісень власного авторства, віддавши данину поваги захисникам України.

Масштабний фестиваль "Пісні, народжені в АТО" проводиться в Дніпрі вже п'ятий рік поспіль. За цей час його лауреатами стали понад 60 військовослужбовців, а сам захід вийшов за рамки мегаполісу.

В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлене указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого.

Під час бойових дій на Сході України загинули 603 жителі Дніпропетровщини.