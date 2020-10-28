Стало зле в черзі: помер член ДВК, який здавав протоколи в Одесі

Члену однієї з дільничних виборчих комісій, 48-річному чоловіку, стало зле, коли він стояв сьогодні у черзі в міській територіальній виборчій комісії, щоб здати пакет бюлетенів та протоколів голосування.

Одесит помер у машині швидкої допомоги, що везла його до лікарні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сьогодні повідомили у міськтервиборчкомі.

"О 8 год. 45 хв. машина швидкої допомоги доставила до міськлікарні №1 чоловіка, якому стало зле у приміщенні міськтервиборчкому, де він стояв у черзі для здачі пакета документів про підсумки голосування на виборчій дільниці. Медики поставили йому діагноз: гострий інфаркт міокарда і набряк легенів", - зазначили в мерії.

Легенево-серцева реанімація виявилася неефективною. О 9 год. 35 хв. лікарі констатували смерть пацієнта.

Варто зазначити, у міській виборчій комісії третю добу приймають пакети протоколів голосування та бюлетені з дільничних комісій. Члени ДВК годинами чекають своєї черги у холі та коридорах адмінбудівлі.

За даними облКВУ, наразі міська територіальна виборча комісія опрацювала менше половини протоколів, доставлених з ДВК. Усього в місті створено 364 дільничних виборчих комісій.