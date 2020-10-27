Члени виборчої комісії потрапили у ДТП на Київщині, є загибла

На Київщині у аварії загинула одна жінка і одного чоловіка госпіталізували.

За інформацією поліції, вони є членами ТВК.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС у Телеграмі.

«Автопригода за участю легкового автомобіля та вантажівки сталася вчора, 26 жовтня, близько 14.30 на автодорозі Немішаєво-Козинці, що у Бородянському районі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою «ЗІЛ», - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм 62-річна пасажирка легкового авто загинула на місці події, а 44-річного водія цього ж авто доправили до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Правоохоронці встановили, що вони є членами територіальної виборчої комісії.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Встановлюються всі обставини події.

25 жовтня в Україні відбулися вибори до місцевих органів самоврядування.

Фото: МВС