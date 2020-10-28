Зеленський змінив керівника СБУ на Хмельниччині

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Вуїва з посади керівника управління Служби безпеки на Хмельниччині й призначив замість нього Тараса Цюцюру.

Відповідні укази від 28 жовтня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Указом №468/2020 Вуїва звільнено з посади начальника управління СБУ у Хмельницькій області. Водночас іншим указом №469/2020 Президент призначив очільником Хмельницького управління СБУ Тараса Цюцюру.

Як повідомлялося, Вуїв був призначений начальником Управління СБУ на Хмельниччині в січні 2010 року.

Читайте також: Зеленський звільнив керівника СБУ в Кіровоградській області

Тарас Цюцюра раніше був заступником голови СБУ у Волинській області.