На Сумщині Audi в’їхав у відбійник, четверо загиблих

У Сумській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо людей, ще одну госпіталізували з травмами.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Аварія сталася у середу, 28 жовтня, близько 03.15, між селами Собичеве та Макове Шосткинського району.

«Як попередньо встановлено, 20-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником. У результаті чого водій та три його пасажира від отриманих травм загинули на місці події. Ще одну його пасажирку з тілесними ушкодженнями доставлено до Шосткинської ЦРЛ», - поінформували в поліції.

Зазначається, що правоохоронці зараз встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом.