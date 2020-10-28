На Херсонщині за час пандемії на коронавірус захворіли 324 медпрацівника, троє померли

На Херсонщині за час пандемії на коронавірус захворіли 324 медпрацівника, троє померли

Укрінформ
На Херсонщині за час пандемії на коронавірус захворіли 324 медичних працівники, троє померли, при цьому в області загалом зафіксовано 3 344 випадки захворювання на коронавірус.

Про це на брифінгу 27 жовтня повідомив заступник голови Херсонської ОДА Олександр Самойленко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Загалом з початку пандемії 324 медичних працівники захворіли. На жаль, троє померли», - зазначив Самойленко.

За його словами, одна смерть медпрацівника – в Олешківському районі, не пов’язана з виконанням професійних обов’язків.

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Також він повідомив, що за останню добу в області зафіксовано 108 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус, з яких 9 дітей та 11 медичних працівників. Також є три летальні випадки.

В області за весь час пандемії зафіксовано 3 344 випадки захворювання на коронавірус. 1403 людини побороли недугу; 74 людини померло.

З 1 867 інфікованих COVID-19, отримують кисень 45 осіб, 10 хворих підключено до апарату штучної вентиляції легень.

В Україні станом на 27 жовтня зареєстрували 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їхня кількість сягнула 355 601.

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