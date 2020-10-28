На Херсонщині за час пандемії на коронавірус захворіли 324 медпрацівника, троє померли

На Херсонщині за час пандемії на коронавірус захворіли 324 медичних працівники, троє померли, при цьому в області загалом зафіксовано 3 344 випадки захворювання на коронавірус.

Про це на брифінгу 27 жовтня повідомив заступник голови Херсонської ОДА Олександр Самойленко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Загалом з початку пандемії 324 медичних працівники захворіли. На жаль, троє померли», - зазначив Самойленко.

За його словами, одна смерть медпрацівника – в Олешківському районі, не пов’язана з виконанням професійних обов’язків.

Також він повідомив, що за останню добу в області зафіксовано 108 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус, з яких 9 дітей та 11 медичних працівників. Також є три летальні випадки.

В області за весь час пандемії зафіксовано 3 344 випадки захворювання на коронавірус. 1403 людини побороли недугу; 74 людини померло.

З 1 867 інфікованих COVID-19, отримують кисень 45 осіб, 10 хворих підключено до апарату штучної вентиляції легень.

В Україні станом на 27 жовтня зареєстрували 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їхня кількість сягнула 355 601.