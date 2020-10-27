Єдину в Україні чайну плантацію під Мукачевом рекультивували

На Закарпатті група активістів із проєкту порятунку єдиної в Україні чайної плантації під Мукачевом «Жорніна» вдруге за півстоліття рекультивувала плантацію.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив координатор проєкту з порятунку чайної плантації «Жорніна» під Мукачевом Максим Малигін.

«На Закарпатті група активістів з проєкту порятунку єдиної в Україні чайної плантації «Жорніна» вдруге за півстоліття рекультивувала плантацію на Червоній горі під Мукачевом. Доглянута, вона дає вдвічі більше сировини та набагато якіснішої», - повідомив він.

За його словами, експерти мали нагоду порівняти цьогоріч урожай чаю з доглянутої плантації з минулорічними зборами, коли вона ще була дикою.

«Ми збираємо тут чай уже чотири роки. Після рекультивації та укриття на зиму агроволокном чайні кущі вдвічі вищі та густіші, і, головне, дають якісний матеріал для збору. Цьогоріч ми зібрали просто ідеальні флеші», - розповів координатор проєкту.

На Закарпатті рекультивували чайну плантацію під Мукачевом / Фото: Збережемо чайну плантацію Жорніна під Мукачевом, Фейсбук

Наразі на розчищеній активістами частині плантації росте 292 кущі.

«Раніше, аби зібрати один кілограм чаю на мукачівській плантації у травні, коли для цього найкращий час, треба було витратити півтори години. І то ми отримували неоднорідний та неякісний матеріал. Але все одно ферментували його, експериментували з цим чаєм, показували його міжнародним експертам. А вже цьогоріч ми цей один кілограм на плантації зібрали за 15 хвилин з однієї ділянки», - зазначив Малигін. Він повідомив, що 14 листопада активісти знову зберуться на плантації на Червоній горі — укриватимуть кущі на зиму агроволокном.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт із відродження чайної плантації під Мукачевом розпочали у 2016 році. Тоді група активістів розчистила єдину вцілілу занедбану ділянку великої чайної плантації, що була посаджена в радянські часи, від заростів ожини та малини. Торік цю ділянку обгородили та почали охороняти.

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Як відомо, на Закарпатті чайні плантації заклали у 1951-1952 роках в колгоспах південних округів області. Під чай на Закарпатті відвели близько 50 га, був план збільшити площі до 1960 року до 1000 га. З великої плантації на Червоній горі колись збирали до 1,5 тонни чаю високої якості. Нині уціліла лише незначна експериментальна ділянка цієї плантації, яку заклали в лісі. Перший мукачівський чай був зібраний у 1952 році. Назвали його «закарпатський». Урожайністю він не поступався середнім показникам на Закавказзі, звідки й брався генетичний рослинний матеріал для закарпатського чаю. Збирали від 24 до 60 центнерів з гектара.