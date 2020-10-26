Богдан Андріїв заявляє про перемогу на виборах у мери Ужгорода

За даними підрахунку голосів 69-ти ДВК Богдан Андріїв зайняв перше місце на виборах в мери міста. За нього віддали голоси понад 9 тисяч ужгородців. Відрив від найближчого опонента Андріїва — у 3 тисячі голосів.

Про це чинний мер міста Ужгорода телефоном повідомив кореспонденту Укрінформу.

“За даними з 69-ти міських ДВК, я маю перше місце на виборах серед кандидатів в міські голови Ужгорода. Відповідно це 9200 тисяч голосів. Наш розрив з кандидатом, який зайняв друге місце на виборах, становить 3 тисячі голосів. У Віктора Щадея, за даними ДВК, — 6400 голосів.” - повідомив Андріїв.

Богдан Андріїв є чинним мером Ужгорода, це його перша каденція за результатами перемоги на місцевих виборах у місті у 2015 році. На цьогорічні вибори в мери Ужгорода йшов самовисуванцем.

Віктор Щадей — кандидатура від "Слуги народу" на міського голову Ужгорода.

За результатами, які напередодні оприлюднив екзитпол Шустера, Богдан Андріїв також зайняв перше місце на виборах мера Ужгорода. Разом із ним друге та третє місця розділили, відповідно, Віктор Щадей (кандидат від "Слуги народу") та ексмер Ужгорода Сергій Ратушняк.

Фото: pmg.ua