На виборах у Житомирі, за попередніми підрахунками, перемагає чинний мер

У Житомирі, за попередніми підрахунками голосів у штабі партії «Пропозиція», перемагає її кандидат і чинний мер Сергій Сухомлин, який отримав 51,75 %.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у міському виборчому штабі партії «Пропозиція».

«За попередніми результатами виборів, у Житомирі з серйозним відривом перемагає чинний міський голова Сергій Сухомлин з результатом голосів 51,75 %. Його найближчий конкурент Віктор Євдокимов від «Слуги народу» отримав 12,51% голосів», - розповіли в партії.

На третій сходинці з результатом 9,18% опинилася Наталія Леонченко від ОПЗЖ. Далі йдуть Людмила Зубко («Європейська солідарність») – 6,46%, Іван Мартинчук («Сила і честь») – 4,76%, Олена Розенблат («Батьківщина») – 3,10%, Матвій Хренов («Партія розвитку громад») – 2,42%, Сидір Кізін («Свобода») – 2,30%, Євгеній Демчик («Радикальна партія») – 1,92%

«Разом із тим, партія «Пропозиція» лідирує на виборах до Житомирської міської ради. За даними з протоколів, вона набрала 31,21%, «Слуга народу» 13,21%, «Опозиційна платформа «За життя»» - 10,46%, «Європейська Солідарність» – 10,56%, «Сила і Честь» – 7,15%. На «межі» знаходиться «Батьківщина» - 4,98%», - додали у штабі.

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Не подолали виборчий бар’єр партії «За Майбутнє», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Наш край», «Голос» та «Партія Шарія».

Сергія Сухомлина обрали мером у 2015 році.

Як повідомляв Укрінформ, на посаду Житомирського міського голови балотувалися 13 кандидатів.