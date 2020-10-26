Ексдепутат Лозінський, який сидів за вбивство, переміг на виборах в ОТГ

Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, якого було засуджено до ув'язнення за вбивство, переміг у голосуванні на голову об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС News Україна з посиланням на дані місцевої виборчої комісії.

"Лозінський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - поінформували у місцевій виборчій комісії.

Там уточнили, що оформлення протоколів ще триває.

Опоненти Лозінського також підтвердили його перемогу, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Лозінський йшов на вибори як самовисуванець. Його головним конкурентом був кандидат від "Слуги народу" Сергій Баліцький, родина якого має агробізнес у регіоні.

Зараз Підвисоцька ОТГ належить до Голованівського району, де в 2009 році й сталось вбивство. В ній живуть 4,79 тис. виборців.

Баліцький заявляв про погрози з боку Лозінського, але той заперечував це.

Сам Лозінський напередодні місцевих виборів дав інтерв'ю, в якому назвав себе директором агропідприємства й заявив, що добився справедливості й зняв усі судимості.

Лозінського у квітні 2011 року засудили до 15 років ув'язнення у справі про вбивсто.

Так, 16 червня 2009 року поблизу смт Голованівська сталося вбивство. Після інциденту з компанією у складі депутата від БЮТ Віктора Лозінського, прокурора району, начальника міліції району і єгеря загинув селянин Валерій Олійник.

Сам Лозінський наполягав, що це була самооборона.

Верховна Рада зняла з Лозінського недоторканність та позбавила мандата, після цього він зник, його оголосили у розшук.

Затримали Лозінського в березні 2010 року і звинуватили у навмисному вбивстві. За версією слідства, селянина вбили з дробовика, який зазвичай використовують на полюванні.

Вирок Лозінському було винесено у квітні 2011 року. Він мав вийти на волю в 2025 році.

У 2012 році апеляційний суд пом'якшив вирок до 14 років.

У 2013 році Вищий спецсуд змінив статтю обвинувачення із вбивства на хуліганство, що зменшило строк ув'язнення до 10 років.

Після чотирьох років за ґратами у червні 2014-го Лозінський вийшов на волю "за станом здоров'я". У справу втрутився керівник уряду та генпрокурор, після чого прокуратура домоглася повернення Лозінського до в'язниці.

Вже 2016 року Лозінському перерахували термін ув'язнення згідно із "законом Савченко", за яким день у СІЗО рахується за два, й він вийшов на свободу.

У травні 2019 року Дніпровський районний суд Києва взагалі зняв судимість з Лозінського. А у вересні це рішення, як наполягає Лозінський, підтвердив Верховний суд.

Водночас 20 жовтня цього року у Верховному суді заявили, що не розглядали справу про зняття судимості з Лозінського, який відбував покарання за вбивство.