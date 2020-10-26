У Луцьку на виборчій дільниці спостерігач вистрибнув у вікно

У Луцьку на виборчій дільниці № 071044 спостерігач від політичної партії «Сила і честь» вистрибнув у вікно після того, як розпочався підрахунок голосів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство Волинські новини. Інцидент трапився на дільниці, яка знаходиться на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки близько 22:30. Читайте також: Житомирянка організувала виборчі «каруселі» у столиці - поліція Зі слів очевидців, чоловік залишив дільницю, вистрибнувши у вікно. На щастя, дільниця розташована на першому поверсі будівлі. Як відомо, залишати дільницю, коли вже розпочався підрахунок голосів заборонено. Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори.