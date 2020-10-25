Микола Рудьковський після російської в’язниці вперше з’явився на публіці

Колишній народний депутат України, міністр транспорту та мер Чернігова Микола Рудьковський уперше після російської в’язниці з’явився на публіці і проголосував на виборах у Чернігові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Суспільне Чернігів.

"Колишній міський голова Чернігова, нардеп та міністр транспорту Микола Рудьковський голосував у Чернігові. Це - його перша публічна поява після півторарічного ув’язнення у Російській Федерації",- ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на виборчу дільницю, розташовану в приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу, експолітик приїхав близько 10-ї ранку. Він сказав, що прописаний у Чернігові і вважає участь у виборах громадянським обов’язком кожного.

Рудьковський також повідомив, що політикою не займається і поки що не планує займатися, у тому числі, на прохання батьків.

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Микола Рудьковський був народним депутатом України кількох скликань. У 2006 році обирався міським головою Чернігова, від посади якого невдовзі відмовився. У 2006-2007 роках працював міністром транспорту та зв’язку, у 2014-му виїхав з України.

Навесні 2018 року був затриманий у Дубаї (ОАЕ) міграційною службою за перетин кордону із підробленим паспортом Іраку. У вересні того ж року політика заарештували в у Москві за напад на посольство РФ у Києві у червні 2014 року (він кинув у будівлю камінь). У Росії Рудьковсього судили і він отримав 2 роки колонії. У квітні цього року одіозний політик вийшов із російської в’язниці та повернувся до України.

фото: Главред