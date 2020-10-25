Микола Рудьковський після російської в’язниці вперше з’явився на публіці

Микола Рудьковський після російської в’язниці вперше з’явився на публіці

Укрінформ
Колишній народний депутат України, міністр транспорту та мер Чернігова Микола Рудьковський уперше після російської в’язниці з’явився на публіці і проголосував на виборах у Чернігові.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Суспільне Чернігів.

"Колишній міський голова Чернігова, нардеп та міністр транспорту Микола Рудьковський голосував у Чернігові. Це - його перша публічна поява після півторарічного ув’язнення у Російській Федерації",- ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на виборчу дільницю, розташовану в приміщенні дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу, експолітик приїхав близько 10-ї ранку. Він сказав, що прописаний у Чернігові і вважає участь у виборах громадянським обов’язком кожного.

Рудьковський також повідомив, що політикою не займається і поки що не планує займатися, у тому числі, на прохання батьків.

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Микола Рудьковський був народним депутатом України кількох скликань. У 2006 році обирався міським головою Чернігова, від посади якого невдовзі відмовився. У 2006-2007 роках працював міністром транспорту та зв’язку, у 2014-му виїхав з України.

Навесні 2018 року був затриманий у Дубаї (ОАЕ) міграційною службою за перетин кордону із підробленим паспортом Іраку. У вересні того ж року політика заарештували в у Москві за напад на посольство РФ у Києві у червні 2014 року (він кинув у будівлю камінь). У Росії Рудьковсього судили і він отримав 2 роки колонії. У квітні цього року одіозний політик вийшов із російської в’язниці та повернувся до України.

фото: Главред

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