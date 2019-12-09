Колишнього міністра Рудьковського отримав два роки колонії у Росії

«Призначити Рудьковському покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму», - йдеться у вироку судді Олени Поспєлової, оголошеному в понеділок.

Згідно з вироком, Рудьковський визнаний винним у «нападі на установу, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин» (ч. 2 ст. 360 КК РФ). Крім того, суд стягнув з Рудьковського за цивільними позовами на користь МЗС Росії 5 млн 750 тис. рублів (90 тис. доларів) і на користь страхової компанії АТ "Согаз" - 8 млн 289 тис. рублів (130 тис. доларів).

Процес щодо Рудьковського пройшов в особливому порядку - без дослідження доказів, оскільки він визнав вину і заявив про розкаяння. Суд з урахуванням пом'якшувальних обставин - часткового відшкодування Рудьковським матеріальних збитків у розмірі 2 млн рублів, наявності у нього на утриманні малолітніх дітей і позитивних характеристик, поведінки в період слідства і розкаяння - знайшов підстави для призначення йому покарання "нижче нижчого", ніж передбачає його обвинувачення.

Суд зарахував Рудьковському час перебування під арештом з розрахунку день в СІЗО за півтора в колонії загального режиму. Таким чином, в ув'язненні ексдепутату залишилося провести близько трьох місяців.

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У ході дебатів сторін держобвинувачення РФ просило засудити Рудьковського до шести років колонії.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року колишній депутат ВР, ексміністр транспорту Рудьковський був затриманий на території Російської Федерації. Його обвинуватили в нападі на посольство Росії в Києві у 2014 році. Зокрема, за версією російського слідства, в червні 2014 року Рудьковський, будучи депутатом Ради, "разом з невстановленими особами з-поміж активістів організації "Правий сектор", діяльність якої заборонена на території РФ, взяв участь у нападі на російське посольство в Києві".