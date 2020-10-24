Керівників заводу на Донеччині підозрюють у фінансуванні тероризму

Двом керівникам промислового підприємства на Донеччині, які постачали продукцію бойовикам та сплачували податки до «ДНР», заочно повідомили про підозру у фінансуванні тероризму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

“Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури двом посадовим особам одного з промислових підприємств, що працює на тимчасово окупованій території Донеччини, заочно повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у жовтні 2014 року, після окупації Макіївки незаконними збройними формуваннями РФ, керівники заводу, що займається виробництвом машин і устаткування для видобувної промисловості та будівництва, перереєстрували підприємство та почали платити податки у так званий центральний банк «ДНР».

Зокрема, у період із червня 2018-го до січня 2019 року підозрювані забезпечили бойовиків продукцією виробничо-технічного призначення на суму майже 42 млн російських рублів та сплатили «податків» в обсязі близько 2 млн російських рублів. Надалі продукція заводу реалізовувалася на підприємствах вугільної та гірничо-шахтної промисловості, що залишились на тимчасово окупованій території Донецької області.

Досудове розслідування триває.