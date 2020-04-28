На підпільних винокурнях у кількох областях - обшуки у справі про фінансування тероризму

Правоохоронці проводять обшуки в рамках кримінального провадження щодо фінансування тероризму.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

"28 квітня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ та ДФС України проводять обшуки за місцем розташування об’єктів нелегального виробництва спиртової продукції в рамках кримінального провадження за фактом фінансування тероризму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, обшуки проведено в Київській та Рівненській областях за місцем розташування підприємств, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв у великих промислових масштабах та не сплачують податки до державного бюджету.

"Наразі виявлено бухгалтерську документацію, горілчану продукцію з підробленими акцизними марками та близько 100 тонн спиртової суміші", - відмітили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у подальшому ця продукція реалізовується на території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях, а отриманий прибуток використовується для фінансування терористичних організацій ОРДЛО через формально законні юридичні особи.

"Частина співзасновників і фактичні бенефіціари цих підприємств - це особи, які перебувають в міжнародному розшуку, в тому числі за злочини, вчинені в період Революції Гідності, та переховуються від правоохоронних органів України на території терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" а також на території РФ", - повідомили у відомстві.

Крім того, деякі із згаданих осіб є "почесними громадянами та заступниками міністрів" терористичних організацій ОРДЛО.

Наразі слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення осіб, які сприяли вказаній протиправній діяльності.