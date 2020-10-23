Україну чекають теплі вихідні, дощі – лише подекуди

В Україні у суботу невеликий дощ імовірний лише у західних та північних областях, температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°, у південній частині 20-24°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентру.

"Без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями невеликий дощ. У західних та південних областях вночі, вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°, у південній частині 20-24°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 7-9°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 24 жовтня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 8-10°, вдень 14-16°, на Київщині вночі 6-11°, вдень 13-18°.

Згідно з прогнозом, 25-26 жовтня у південно-західних, вночі 26 жовтня місцями і в північно-східних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у південних та західних областях вдень 26 жовтня місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі 8-13°, вдень 14-19°; на решті території вночі 4-9°, 26 жовтня у північно-східних областях 2-7° тепла, вдень 11-16°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 7-12°.

На Київщині 25-26 жовтня дощі не очікуються. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°.

Синоптики 27- 28 жовтня в Україні опади не прогнозують. Температура у південній частині вночі 9-14°, вдень 14-19°; на решті території вночі 4-9°, на крайньому сході 1-6° тепла, вдень 11-16°.

На Київщині 27- 28 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 29 жовтня у південній частині, 30-31 жовтня на більшій частині території країни, 1 листопада в східних областях невеликі та помірні дощі, на решті території, 2 жовтня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 4-10°, вдень 9-15°, у південній частині до 18°, 1-2 листопада на Лівобережжі вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.