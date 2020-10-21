Якою буде погода на вибори: до +19°, а дощ лише вночі

В Україні 22 жовтня опади не прогнозуються, у Карпатах пориви вітру до 30 м/с, температура вночі 4-9° тепла, вдень у більшості областей 14-19°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, на високогір'ї Карпат пориви 25-30 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень у більшості областей 14-19°, у південній частині та на Прикарпатті до 21°, на північному сході країни 10-15°; в Карпатах вночі 2-5° тепла, вдень 10-12°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер опади не очікуються. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°, на Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

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Згідно з прогнозом синоптиків, в Україні 23-24 жовтня без опадів, лише 24 жовтня вночі на крайньому заході країни, вдень у північних та західних областях невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі 7-12°, вдень 17-22°; в Карпатах впродовж доби 4-9° тепла (вночі 23 жовтня 0-5° тепла); на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, 24 жовтня у північних та північно-західних областях 10-15°.

На Київщині також без опадів, лише 24 жовтня вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 23 жовтня 14-19°, 24 жовтня 10-15°.

В Україні 25- 26 жовтня опади не прогнозуються, лише вночі 25 жовтня на північному сході та сході країни невеликий дощ.

Температура вночі 25 жовтня 5-11°, на півдні країни до 13°, 26 жовтня 2-8° тепла; вдень 10-16°, 25 жовтня у південній частині до 19°.

У столичному регіоні 25- 26 жовтня без опадів. Температура вночі 25 жовтня 5-10°, 26 жовтня 2-7° тепла; вдень 10-15°.