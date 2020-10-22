У Франківську поліція шукає леопарда, якого вигулювали у житловому районі

В Івано-Франківську поліція розшукує кошеня леопарда. Сусіди стверджують, що бачили, як улюбленця вигулювали його власники.

Як передає Укрінформ, про це повідомила речниця Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак для телерадіокомпанії «Суспільне Карпати».

«Відповідно, ми зараз не можемо сказати, де леопард знаходиться, хто його офіційний власник. Ми опитали сусідів, вони сказали, що хлопець з дівчиною гуляв. За показами сусідів, ми встановили, з якої квартири ці люди. Але їх наразі вдома немає. Дільничний офіцер поліції вже кілька разів ходив, але двері ніхто не відчиняє», - повідомила Максимчак.

Вона зауважила, що у разі повторного звернення в поліції обіцяють реагувати оперативно.

Раніше люди бачили леопарда у житловому районі «Калинова слобода».