У Харкові позашляховик упав у річку: водійка намагалася оминути кішку

У Харкові позашляховик впав у річку на Харківській набережній, що у центрі міста, бо жінка-водійка намагалася уникнути наїзду на кішку.

Цей факт кореспонденту Укрінформу прокоментував начальник прес-служби ГУ ДСНС у Харківській області Ігор Лупандин.

"О 12:50 до нас надійшло повідомлення про те, що біля будинку за адресою Харківська набережна, 7/9, у річку впав позашляховик, на даху якого сидить жінка. На місце події прибуло відділення рятувальників на аварійно-рятувальному авто. Рятувальники дістали жінку з даху авто за допомогою драбини. Пізніше за допомогою спецтехніки ДСНС з води дістали й авто", - зазначив Ігор Лупандін.

За його словами, 34-річна жінка не травмувалася. На місці події вона розповіла, що побачила на дорозі кішку. Щоб уникнути наїзду на тварину, вона скерувала авто у бік бордюру. Після чого автомобіль почав неконтрольовано рухатися, і жінка впала у воду.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції Харківської області, посилаючись на речника Дмитра Гайдука, який був на місці події, позашляховик Kia Sorento збив огорожу і впав у річку з неуточненої причини.

"Встановлено, що жінка була тверезою. Складено адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до пошкодження транспорту та елементів проїжджої частини)", - пояснили у патрульній поліції.

Тим часом, у мережі з'явилося безліч повідомлень з фото щодо інциденту. У коментарях люди жваво обговорюють подію і співчувають жінці, авто та кішці.

Фото: Труха Харків