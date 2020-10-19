На Львівщині зіткнулися мікроавтобус, легковик та дві маршрутки

У Пустомитівському районі, на трасі Львів – Тернопіль, зіткнулися мікроавтобус, дві маршрутки та легковик.

По медичну допомогу звернулися семеро пасажирів маршрутного автобуса сполучення «Львів-Глиняни».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Львів-Тернопіль неподалік села Гаї Пустомитівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, маршрутний автобус «БАЗ» сполученням Львів-Перемишляни, маршрутний автобус "БАЗ" сполучення Львів-Глиняни та легковик «Кіа». Внаслідок зіткнення по медичну допомогу звернулися семеро пасажирів маршрутного автобуса сполучення Львів-Глиняни», - йдеться в повідомленні.

ДТП на Львівщині / Фото: Поліція Львівської області

Правоохоронці встановлюють обставини події та уточнюють особисті дані учасників ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події. Медики встановлюють діагнози потерпілим.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Зубра Пустомитівського району Львівщини, близько 10.00 зіткнулися чотири легковики. Внаслідок ДТП загинуло троє людей.