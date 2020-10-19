На Львівщині зіткнулися мікроавтобус, легковик та дві маршрутки
По медичну допомогу звернулися семеро пасажирів маршрутного автобуса сполучення «Львів-Глиняни».
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Львів-Тернопіль неподалік села Гаї Пустомитівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, маршрутний автобус «БАЗ» сполученням Львів-Перемишляни, маршрутний автобус "БАЗ" сполучення Львів-Глиняни та легковик «Кіа». Внаслідок зіткнення по медичну допомогу звернулися семеро пасажирів маршрутного автобуса сполучення Львів-Глиняни», - йдеться в повідомленні.
ДТП на Львівщині / Фото: Поліція Львівської області
Правоохоронці встановлюють обставини події та уточнюють особисті дані учасників ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події. Медики встановлюють діагнози потерпілим.
Як раніше повідомляв Укрінформ, на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Зубра Пустомитівського району Львівщини, близько 10.00 зіткнулися чотири легковики. Внаслідок ДТП загинуло троє людей.