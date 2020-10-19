Смертельна ДТП на Львівщині: зіткнулися одразу чотири автівки
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Укрінформ
На автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Зубра Пустомитівського району Львівщини, близько 10.00 зіткнулися чотири легковики.
Внаслідок ДТП загинуло троє людей, повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі «ВАЗ-2109», Opel Astra, Mazda та Citroen.
Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинули водій та пасажир «ВАЗ». Постраждалий пасажир автомобіля Citroen помер дорогою до лікарні.
Особисті дані учасників ДТП уточнюються. Вирішується питання правової кваліфікації події.