На Одещині зіткнулися Mercedes і «Таврія», серед постраждалих - двоє дітей

Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Біляївському районі Одеської області із сімома постраждалими.

Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

Аварія сталася сьогодні, 17 жовтня, зранку на об’їзній дорозі, біля Клеверного мосту, за участю автомобілів Mercedes та «Таврія».

За попередніми даними слідчо-оперативної групи Усатівського відділення поліції, 31-річний водій «Таврії», виїжджаючи з заправки на об’їзну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes, що рухався головною дорогою.

Як зазначає поліція, внаслідок зіткнення транспортних засобів постраждало семеро людей, двоє з яких діти, одного та дванадцяти років. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Фото: od.npu.gov.ua