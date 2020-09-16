Під Хмельницьким зіштовхнулися рейсовий автобус і Tesla, восьмеро постраждалих

Як передає Укрінформ, про це інформує МВС.

«Аварія сталася 15 вересня близько 18-ї години в передмісті м. Хмельницького, на автодорозі сполученням Чернівці — Житомир. Зіткнулися рейсовий автобус ПАЗ 4205 під керуванням 50-річного водія, який рухався за приміським маршрутом сполученням Хмельницький — Карпівці, та автомобіль Tesla під керуванням 31-річного хмельничанина», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП попередньо 7 пасажирів автобуса та водій Tesla отримали тілесні ушкодження.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці на проспекті Любомира Гузара сталася ДТП за участю мотоцикла Yamaha, жертвами аварії стали три людини. Поліція відкрила справу за фактом цієї події.