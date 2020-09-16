На Миколаївщині зіткнулися дві вантажівки, є загиблі

Про це передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«16 вересня, приблизно о 02:50 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв» біля с. Новогригорівка Вознесенського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажівок, після зіткнення яких сталось їхнє займання. Внаслідок автопригоди водій та пасажир невстановленої вантажівки загинули. 27-річний водій MAN THA з тілесними ушкодженнями доставлений до медичного закладу», - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали рятувальники пожежно-рятувальної частини, поліцейські Вознесенського відділу поліції та слідчі Слідчого управління.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Встановлюються особи загиблих водія та пасажира вантажівки та усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП або можуть надати записи з відео реєстраторів, звернутись поліції.

Фото: Нацполіція