У Харкові легковик протаранив “швидку”, є постраждалі

У Харкові в районі ринку «Барабашово» легковик вилетів на зустрічну смугу та врізався у «швидку» з пацієнткою, в результаті чого постраждав екіпаж - два медики та водій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«Аварія сталася 13 вересня близько 23:30 біля будинку по вулиці Тюринській. Попередньо встановлено, що 26-річний водій автомобіля «KIA Optima» виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги. Спецавтомобіль рухався за викликом з увімкненими світловими спецсигналами до інституту невідкладної хірургії з пацієнткою, яка потребувала невідкладного хірургічного втручання», - йдеться у повідомленні.

ДТП зі "швидкою" у Харкові

В результаті зіткнення травми отримали 52-річний водій швидкої, 21-річний фельдшер і 20-річний медичний працівник. Як уточнили агентству в пресслужбі Харківської ОДА, пацієнтку доставили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, жінка в аварії не постраждала. Екіпаж «швидкої» госпіталізували до обласної клінічної лікарні. «Постраждалі отримали забої, стан людей задовільний», - зазначили в ОДА.

Як свідчить відео очевидців з місця аварії, після зіткнення автомобіль загорівся. На місці працювали рятувальники.

Інформація про ДТП зареєстрована в Московському відділі поліції. Проводиться подальшу перевірка.