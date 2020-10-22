У Запоріжжі відкрили шкільний стадіон

У Запоріжжі в межах програми Президента України «Велике будівництво» відбулося відкриття футбольного поля Запорізької гімназії №8.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Фізкультура і спорт є пріоритетними напрямками для команди Запорізької ОДА. Ще донедавна тут був радянський стадіон, на якому не зовсім можна було займатися спортом. Завдяки програмі Президента “Велике будівництво” маємо прекрасний новий спортивний майданчик. Цей стадіон було розпочато 20 червня, і за три місяці була повна готовність, ще три тижні знадобилось на отримання дозвільних документів”, - сказав під час відкриття голова ОДА Віталій Боговін.

Стадіон був збудований для футбольної команди “Торпедо” та ДЮСШ “Торпедо” ще у 1986 році. Він дав можливість готувати спортсменів для проведення навчально-тренувальних занять та участі у різних змаганнях до 2004 року. Після закриття ДЮСШ та ліквідації команди, з 2004 року на футбольному полі тренувалася обласна школа “Металург”.

Будівництво сучасного поля було розпочато 20 червня 2020 року. Роботи завершені 1 жовтня 2020 року. Вартість проєкту - 17 млн 277 тис. грн, у тому числі з Державного фонду регіонального розвитку – 15 млн грн, з місцевого бюджету - 2 млн 277 тис. 030 грн.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета програми - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: Дмитро Смольєнко