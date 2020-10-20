В Україні вночі температура знизиться до 0°

В Україні у середу, 21 жовтня, переважно без опадів, вночі 0-5° тепла, вдень температура підніметься до 10-15°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«21 жовтня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на північному сході та в Карпатах місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів 6-10°; вдень 10-15°, у південній частині до 18°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві та Київській області у середу буде сухо, вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 3-5° тепла, вдень 11-13°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 10-15°.

У наступні два дні, 22-23 жовтня, в Україні збережеться мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на півдні країни вночі 7-12°, вдень 16-21°.

Дощів не очікується 22-23 жовтня і в столичному регіоні. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

У суботу, 24 жовтня, синоптики прогнозують невеликий дощ у західних, вдень і у північних та центральних областях; на решті території без опадів. Температура у південній частині вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°, на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, у північних областях 9-14°.

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25 жовтня вночі у північних, центральних та східних областях, вдень на півночі та північному сході України невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 12-17°.

У Києві у вихідні, 24-25 жовтня, очікується невеликий дощ. Лише вночі 24 жовтня без опадів. Температура вночі становитиме 4-9° тепла, вдень 9-14°.