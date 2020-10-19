«ЄС» подає позов на Труханова за наміри повернути в Одесу проспект Жукова

Одеський осередок "Європейської солідарності" подає позов на мера Геннадія Труханова щодо його спроби перейменувати проспект Небесної Сотні.

Як передає Укрінформ, заяву про подачу позову до суду щодо визнання протиправним рішення історико-топонімічної комісії міськради оприлюднила Одеська міська організація партії "Європейська солідарність" .

"Одеська територіальна організація партії «Європейська солідарність» подає в суд на Геннадія Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні", - йдеться у заяві.

В документі зазначається, що спроба перейменування проспекту і повернення йому радянської назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи.

У міському осередку "Європейської солідарності" це рішення міської влади вважають "найчистішої води передвиборчим популізмом і провокацією, спробою створити черговий розкол всередині українського суспільства в Одесі і заробити політичні бали. Більше того, ці дії лицемірні, адже з часу перейменування пройшли роки, але тільки перед виборами ця тема зацікавила людей в кабінетах на Думській площі".

Наголошується, що подвиг і самопожертва Героїв Небесної Сотні - одна з трагічних сторінок історії України, це ціна, яку платить суспільство за право самоідентифікації, за суверенітет та незалежність. "Одеса - не совок! Одеса - європейське місто з європейський майбутнім!", - наголошують в ЄС.

Як повідомлялося, раніше Труханов заявив, що підписав розпорядження про організацію громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким декомунізованим вулицям Одеси попередніх назв. За його словами, перед виданням розпорядження №793 він звертався до Українського інституту національної пам'яті.

У свою чергу, керівник Південного відділу УІНП Сергій Гуцалюк представив Укрінформу копію офіційної відповіді голови УІНП, в якій вказано на протиправність таких дій, яка була направлена Труханову.

"З приводу підтримки повернення проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі в Одесі попередніх назв Маршала Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії повідомляємо наступне. Присвоєння імені Георгія Жукова будь-якому об'єкту топоніміки буде суперечити чинному законодавству, а саме Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", - йдеться у відповіді.

У травні 2016 року голова Одеської ОДА підписав розпорядження про перейменування низки топонімічних об'єктів у області, в тому числі проспекту маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.

Майже пів року тому провалилась подібна ініціатива харківського мера Геннадія Кернеса повернути проспекту Петра Григоренка його стару назву маршала Жукова. У суді визнали протиправним та незаконним відповідне рішення Харківської міської ради.