«ЄС» подає позов на Труханова за наміри повернути в Одесу проспект Жукова
Як передає Укрінформ, заяву про подачу позову до суду щодо визнання протиправним рішення історико-топонімічної комісії міськради оприлюднила Одеська міська організація партії "Європейська солідарність" .
"Одеська територіальна організація партії «Європейська солідарність» подає в суд на Геннадія Труханова за спробу перейменувати проспект Небесної Сотні", - йдеться у заяві.
В документі зазначається, що спроба перейменування проспекту і повернення йому радянської назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи.
У міському осередку "Європейської солідарності" це рішення міської влади вважають "найчистішої води передвиборчим популізмом і провокацією, спробою створити черговий розкол всередині українського суспільства в Одесі і заробити політичні бали. Більше того, ці дії лицемірні, адже з часу перейменування пройшли роки, але тільки перед виборами ця тема зацікавила людей в кабінетах на Думській площі".
Наголошується, що подвиг і самопожертва Героїв Небесної Сотні - одна з трагічних сторінок історії України, це ціна, яку платить суспільство за право самоідентифікації, за суверенітет та незалежність. "Одеса - не совок! Одеса - європейське місто з європейський майбутнім!", - наголошують в ЄС.
Як повідомлялося, раніше Труханов заявив, що підписав розпорядження про організацію громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким декомунізованим вулицям Одеси попередніх назв. За його словами, перед виданням розпорядження №793 він звертався до Українського інституту національної пам'яті.
У свою чергу, керівник Південного відділу УІНП Сергій Гуцалюк представив Укрінформу копію офіційної відповіді голови УІНП, в якій вказано на протиправність таких дій, яка була направлена Труханову.
"З приводу підтримки повернення проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі в Одесі попередніх назв Маршала Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії повідомляємо наступне. Присвоєння імені Георгія Жукова будь-якому об'єкту топоніміки буде суперечити чинному законодавству, а саме Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", - йдеться у відповіді.
У травні 2016 року голова Одеської ОДА підписав розпорядження про перейменування низки топонімічних об'єктів у області, в тому числі проспекту маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.
Майже пів року тому провалилась подібна ініціатива харківського мера Геннадія Кернеса повернути проспекту Петра Григоренка його стару назву маршала Жукова. У суді визнали протиправним та незаконним відповідне рішення Харківської міської ради.