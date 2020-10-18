На Київщині за добу - 245 випадків коронавірусу

У Київській області станом на 18 жовтня офіційно підтвердили вже 12 684 випадки захворювання на COVID-19, у тому числі у 1082 дітей та у 1318 медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

За добу підтверджено 245 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 17-ти дітей віком від 2 міс. до 15 років

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1573 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 11 111 осіб.

Одужали загалом 7196 осіб, з них 597 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужала 91 особа, з них 2 дітей.

Загалом за період епідемії у Київській області померли 283 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про 12 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.

За період з 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 16 374 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 204 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 28125 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено 298 872 випадки COVID-19, з них за добу – 5 231.