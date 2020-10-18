На Київщині за добу - 245 випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Київської обласної державної адміністрації.
За добу підтверджено 245 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 17-ти дітей віком від 2 міс. до 15 років
За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1573 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 11 111 осіб.
Одужали загалом 7196 осіб, з них 597 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужала 91 особа, з них 2 дітей.
Загалом за період епідемії у Київській області померли 283 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про 12 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.
За період з 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшло 16 374 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 204 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 28125 контактними особами.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено 298 872 випадки COVID-19, з них за добу – 5 231.