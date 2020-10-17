Злива підтопила близько десяти будинків у Білій Церкві
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Укрінформ
У місті Біла Церква, що на Київщині, рятувальники залучалися до ліквідації підтоплень житлових будинків та атомобілів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що через сильні опади у місті Біла Церква рятувальники залучались на ліквідацію підтоплень 7-ми приватних житлових будинків та 2-х підвальних приміщень 5-поверхових житлових будинків, легкових авто.
На відкачування води було задіяно 6 одиниць спеціальної техніки та 14 чоловік особового складу, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Біла Церква.
Станом на 13:00 опади в м. Біла Церква закінчились і рівень води поступово зменшується.
Фото: www.dsns.gov.ua