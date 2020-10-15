У Житомирі від СOVID-19 померла сімейна лікарка
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступниця головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Бондаренко.
«Від коронавірусу померла 66-річна сімейна лікарка, яка працювала в амбулаторії. Її стан був неважким. Разом зі своїм лікарем вона прийняла зважене рішення лікуватися амбулаторно. Враховуючи, що в неї була важка супутня патологія, їй запропонували стаціонарне лікування, від якого вона утрималася», - зазначила Бондаренко.
За її словами, це перший летальний випадок серед лікарів у Житомирі.
Загалом на Житомирщині підтверджено 9130 випадків COVID-19, 5074 людини одужали та зафіксовано 161 летальний випадок.
Як повідомлялося, в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.