Пожежі на Житомирщині: люди, які втратили житло, отримають по 300 тисяч

Жителі Овруцького району Житомирщини, які під час весняних лісових пожеж втратили житло, отримають по 300 тис. грн компенсації.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Маю важливе повідомлення для родин, які очікують на допомогу від держави на відновлення житла, втраченого під час лісових пожеж на Овруччині. Відсьогодні ви можете звертатися до Колесниківської сільради для безпосереднього отримання грошей», - йдеться у повідомленні.

За словами Бунечка, він відписав усі необхідні документи, й 3,6 млн грн з держбюджету надійшли на рахунок сільської ради. Відтак, кожна родина отримає по 300 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, у травні уряд виділив 11,2 млн грн для придбання житла сім’ям, будинки яких згоріли. Згодом Кабмін додатково виділив ще 2,1 млн грн. Постраждалим пропонували звести за ці гроші модульні будинки. Проте у липні погорільці звернулися до Кабміну з проханням, аби їм замість будинків виділили по 300 тис. грн компенсації.

У квітні у північних районах Житомирщини вирували масштабні лісові пожежі, внаслідок чого вигоріло 43 тис. 200 га території.