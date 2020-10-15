На Тернопільщині цьогоріч планують завершити ремонт 162 кілометрів доріг

Понад 590 млн грн виділено з держбюджету на ремонт автомобільних доріг у Тернопільській області.

Таку цифру озвучив під час інтерв’ю з кореспондентом Укрінформу голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

«На ремонт, реконструкцію доріг загального користування місцевого значення, доріг і вулиць комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою два роки тому надійшло понад 315 млн грн, торік - понад 393 млн грн, а в цьому році - понад 590 млн грн», - сказав Овчарук.

За його словами, із суми, виділеної цього року, 118 млн грн передбачено на експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення, на поточний і середній ремонт – 472 млн грн.

Нині протяжність автомобільних доріг Тернопільщини загального користування місцевого значення сягає понад 3520 км.

Як повідомляло агентство, згідно з програмою «Велике будівництво», в Тернопільській області цього року запланували завершити поточний середній ремонт 162 км автошляхів.

Основну частину з цих робіт мають виконати на дорозі М-19 Доманове - Ковель- Чернівці - Тереблече, що перетинає Тернопілля з півночі на південь і міжобласним коридором та важливою частиною європейського автомобільного маршруту Е-85.

Раніше повідомлялось, що Укравтодор та Європейський інвестиційний банк підписали угоду про реалізацію першої фази проєкту «Транспортний зв’язок в Україні», зокрема і в Тернопільській області. Йдеться про східний автотранспортний об’їзд Тернополя. Ця дорога з’єднає Кременець з дорогою М-12 Тернопіль-Хмельницький. Проєкт буде реалізовуватися на безповоротній грантовій основі. Для старту будівництва виділено 20 млн євро.

У 2020 році у Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодор) запланували побудувати та відремонтувати 9 об'їзних шляхів загальною довжиною 101,5 км.

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