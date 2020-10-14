Прикордонники цьогоріч не пропустили в Україну майже чотири тисячі нелегалів

Працівники Держприкордонслужби від початку року не пропустили на територію України понад 3,8 тисячі нелегальних мігрантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДПСУ.

"З початку року військовослужбовці Держприкордонслужби виявили майже 390 підроблених документів, крім того, 30 громадян під час перетинання кордону намагалися скористатися чужими документами. Загалом на територію України не пропущено понад 3800 нелегальних мігрантів", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що напередодні під час перевірки пасажирів, які прибули зі Стамбула та транзитом через Київ прямували до Відня, троє іноземців – чоловік 1987 року народження, жінка 1982 року народження та 13-річна дівчинка - надали на контроль паспортні документи громадян Італії та Австрії.

Однак експерти визначили, що паспорти підроблені. А згодом «знайшлися» і справжні документи подорожніх – громадян Ірану.

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Іноземці розповіли, що придбали підробки в Ірані за 11 тисяч євро.

Їм на три роки заборонено в’їзд на територію України, підроблені документи вилучено.