На Миколаївщині затримали нелегалів з Гвінеї, які уплав дісталися Очакова

На Миколаївщині прикордонники затримали групу нелегалів з Гвінеї, які уплав добралися до Очакова тікаючи з іноземного судна.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону - начальник пресслужби Іван Шевцов.

«На Миколаївщині співробітники Державної прикордонної служби України затримали трьох нелегалів. Охоронці кордону Херсонського загону помітили незвичну групу іноземців. Чоловіки африканської зовнішності йшли узбіччям автомобільної дороги в Очаківському районі», - розповів Шевцов.

За його словами, «мандрівники» до цього знаходились на іноземному судні, яке напередодні прибуло з Гвінеї в пункт пропуску «Дніпро-Бузький МТП». Тоді, під час оформлення судна прикордонники і виявили цих трьох нелегальних мігрантів без документів, що посвідчують особу. Вони, нібито, потайки потрапили на судно та переховувалися на ньому. Прикордонники не допустили їх сходження на берег та до відправлення судна вони знаходились під охороною.

Після оформлення на відхід з порту суховантаж вирушив за маршрутом. Як розповіли затримані іноземці, вони є громадянами Республіки Гвінея, пробралися на іноземне судно, коли останнє завантажувалось в порту Гвінеї. Вони також зазначили, що майже три тижні переховувались в палубному крані, в носовій частині судна та у рятувальній шлюпці. Коли не вдалося потрапити на територію України в пункті пропуску «Дніпро-Бузький МТП», після відходу судна у зворотному напрямку, вони вирішили зістрибнути з теплохода.

Надвечір, під час слідування Дніпро-Бузьким лиманом до Чорного моря, нелегали вистрибнули з судна, прихопивши рятувальний круг. Так їм вдалося дістатися українського берега.

Наразі іноземців затримано та доправлено до прикордонного підрозділу. Заходи зі встановлення усіх обставин справи тривають.

Фото: dpsu.gov.ua